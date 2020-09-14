***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2020 14:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002055 0,75 0,002055 0,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874942
BIST
16:131.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:137,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:138,9070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
16:13471,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,58
|Açılış
|: 471,81
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:13
|GRNYO
|2,75
|29.114.512
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.477.356
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.373.526
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.284.307
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.794.967
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|301.357.230
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.768.609
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,26
|92.707.288
|% -9,47
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,16
|2.256.620.605
|% 2,93
|
|SISE
|6,35
|830.760.349
|% 1,93
|
|PETKM
|4,30
|795.871.917
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,07
|450.412.554
|% 0,00
|
|ODAS
|2,65
|427.798.205
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,16
|2.256.620.605
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,07
|450.412.554
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|795.871.917
|% 1,18
|
|ODAS
|2,65
|427.798.205
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,81
|258.926.959
|% 1,12
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4932
|7,4963
|% 0,32
|
|Euro
|8,8985
|8,9070
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6905
|% 1,14
|
|Frank
|8,2384
|8,2880
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9924
|2,0024
|% 0,31
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,56
|
|Altın Gr.
|471
|472
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|24,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|24,14
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|11,68
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,84
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,12
|
|B. Petrol
|39,47
|39,47
|-0,36
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 86 artarak (% 0.23 ) 1, 240
-
16:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SISE, PETKM
-
16:25VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 781, 383 adet işlem
-
16:24TDGYO
Yüzde 8.81 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 258, 364 adet işlem
-
16:21PRKAB
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 462, 310 adet işlem