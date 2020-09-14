***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2020 14:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0026027 0,95 0,0026027 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874943
BIST
16:151.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:157,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:158,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
16:15471,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,31
|Açılış
|: 471,54
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:13
|GRNYO
|2,75
|29.114.545
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.477.356
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.373.526
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.284.307
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.868.822
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|164.794.685
|% -9,97
|
|FENER
|35,92
|301.638.556
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,25
|93.358.020
|% -9,64
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.257.319.645
|% 3,26
|
|SISE
|6,35
|836.712.194
|% 1,93
|
|PETKM
|4,31
|796.100.311
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,07
|450.630.115
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|428.543.938
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,17
|2.257.319.645
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,07
|450.630.115
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|796.100.311
|% 1,41
|
|ODAS
|2,66
|428.543.938
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|259.029.353
|% 1,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4932
|7,4963
|% 0,32
|
|Euro
|8,8985
|8,9070
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6387
|9,6870
|% 1,10
|
|Frank
|8,2377
|8,2874
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|16,25
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|14,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|16,07
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|7,77
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,09
|
|B. Petrol
|39,46
|39,46
|-0,37
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:24TDGYO
Yüzde 8.81 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 258, 364 adet işlem
-
16:21PRKAB
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 462, 310 adet işlem
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16:20XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 10, 977.00 milyon TL de
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16:19UTPYA
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 872, 583 adet işlem
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16:16OYAYO
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 676 adet işlem