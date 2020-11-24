***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2020 16:13
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon?dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası?nda, Takasbank Para Piyasası?nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889765
BIST
17:031.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:037,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:039,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:03462,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,23
|Açılış
|: 462,40
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:01
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|178.675.263
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.825.318
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.925.729
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,52
|1.663.637.825
|% -7,42
|
|THYAO
|11,83
|1.487.087.840
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|TSKB
|2,58
|974.621.278
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|577.867.963
|% 2,70
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9693
|7,9777
|% 1,15
|
|Euro
|9,4508
|9,4614
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,5592
|10,6121
|% 0,82
|
|Frank
|8,6838
|8,7361
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1150
|2,1257
|% 0,87
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,26
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,65
|46,65
|0,61
|