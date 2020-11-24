***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2020 16:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı, ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon toplam değerinin %20'sinden az olmayan Karma Fondur. Yatırım kararı, Merkez Bankası faiz politikaları, enflasyon, reel faiz hesaplamaları ve uluslararası piyasa koşullarına göre alınmakla beraber, verim eğrisinin uygun vadelerine yatırım yapılmaktadır. Özel sektör borçlanma araçlarında ise, firmaların borçları ödeme gücüne dayanan detaylı kredi analizi sonucu alınır. Hisse senedi seçiminde temel analiz odaklı araştırma kriterlerine göre seçilen ve orta ve uzun vadede yüksek fiyat artışı sağlayacak şirket hisseleri tercih edilir. Yoğunlaşmayı önlemek için aynı vadedeki tek bir devlet tahviline en fazla %35, özel sektör Borçlanma araçlarında ise aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraçcı başına %10 limiti uygulanır. Hisse senetlerinde ise tek bir hisse senedine en fazla %10 oranında yatırım yapılabilmektedir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889766
BIST
16:391.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:397,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:399,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1260
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:39462,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,91
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KONYA
|1.186,20
|172.308.424
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|307.947.384
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.221
|% 9,99
|
|RODRG
|12,80
|5.662.720
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|110.168.841
|% -8,70
|
|GARAN
|9,01
|4.307.030.388
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|2.879.081.414
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.068.998.850
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,72
|1.649.800.010
|% -7,02
|
|THYAO
|11,82
|1.418.805.130
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,10
|2.879.081.414
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.068.998.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|4.307.030.388
|% -0,66
|
|TSKB
|2,57
|942.869.331
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,51
|553.603.012
|% 2,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9574
|7,9609
|% 0,93
|
|Euro
|9,4545
|9,4640
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,5986
|10,6517
|% 1,20
|
|Frank
|8,7047
|8,7572
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1197
|2,1303
|% 1,09
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,51
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|-75,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-89,91
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-43,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,75
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|-0,10
|
|B. Petrol
|46,57
|46,57
|0,53
|