***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı, ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon toplam değerinin %20'sinden az olmayan Karma Fondur. Yatırım kararı, Merkez Bankası faiz politikaları, enflasyon, reel faiz hesaplamaları ve uluslararası piyasa koşullarına göre alınmakla beraber, verim eğrisinin uygun vadelerine yatırım yapılmaktadır. Özel sektör borçlanma araçlarında ise, firmaların borçları ödeme gücüne dayanan detaylı kredi analizi sonucu alınır. Hisse senedi seçiminde temel analiz odaklı araştırma kriterlerine göre seçilen ve orta ve uzun vadede yüksek fiyat artışı sağlayacak şirket hisseleri tercih edilir. Yoğunlaşmayı önlemek için aynı vadedeki tek bir devlet tahviline en fazla %35, özel sektör Borçlanma araçlarında ise aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraçcı başına %10 limiti uygulanır. Hisse senetlerinde ise tek bir hisse senedine en fazla %10 oranında yatırım yapılabilmektedir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889766BIST