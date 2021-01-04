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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 16:15



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Tefas 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılmı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, fonun Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran değişken ve çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fon'un makro stratejisi piyasa dinamiğinden en iyi şekilde yararlanmak için varlık dağılımındaki olan ağırlıkları değişmektedir. Makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Getiri açısından Fon orta ve uzun vadede TL bazında dengeli getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Fon toplam değerinin en az % 51'i ile Borsa İstanbul'da işlem gören büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar. Aynı zamanda pay piyasasındaki olan oynaklığı dengelemek için tahvil ve bono, ayrıca altın ve Eurobond gibi döviz cinsinden varlıklara yatırım yapmaktadır. 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-100 Getiri Endeksi 55 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı karar
BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi 15 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı karar
BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Bürüt 15 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı karar
BIST-KYD Altın Endeksi 15 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı karar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896703


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 7,48 6.112.342 % 10,00  
NIBAS 57,20 26.248.979 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.039.028 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
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Dolar 7,3908 7,3975 % -0,44  
Euro 9,0942 9,1032 % 0,31  
Sterlin 10,0222 10,0724 % -1,04  
Frank 8,3573 8,4077 % 0,01  
Riyal 1,9599 1,9698 % -0,74  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 41,20  
Altın Gr. 460 460 7,27  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 1,01  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,21  
B. Petrol 51,91 51,91 0,11  
Seans Raporu 17:31
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