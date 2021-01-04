***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 Tefas 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılmı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, fonun Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran değişken ve çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fon'un makro stratejisi piyasa dinamiğinden en iyi şekilde yararlanmak için varlık dağılımındaki olan ağırlıkları değişmektedir. Makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Getiri açısından Fon orta ve uzun vadede TL bazında dengeli getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Fon toplam değerinin en az % 51'i ile Borsa İstanbul'da işlem gören büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar. Aynı zamanda pay piyasasındaki olan oynaklığı dengelemek için tahvil ve bono, ayrıca altın ve Eurobond gibi döviz cinsinden varlıklara yatırım yapmaktadır. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-100 Getiri Endeksi 55 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı kararBIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi 15 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı kararBIST-KYD O/N Repo Endeksleri Bürüt 15 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı kararBIST-KYD Altın Endeksi 15 12/10/20120 tarih ve 23 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896703BIST