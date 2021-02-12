***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYATAP00062Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi15.02.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 17:00 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılara sunabilmek için yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verilir. Fonun ana stratejisi düşük oynaklığa sahip mutlak getiri sağlamaktır. Fon'un uygulayacağı yatırım stratejisi belirlenirken öncelikle küresel ekonominin içinde bulunduğu durum tespit edilir ve bu tespite paralel genel bir piyasa görüşü oluşturulur. Alınacak pozisyonların yönü ve yatırım yapılacak varlıkların dağılımına karar verilirken öncelikle top-down (makro analizden mikro analize geçiş) yatırım stratejisi uygulanır. Bu analizlerde küresel ekonomik döngünün hangi evresinde olunduğu, buna bağlı ileriki dönemde hangi varlık sınıflarının, coğrafi bölgelerin ve sektörlerin nasıl etkileneceği incelenirken büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi, ticaret rakamları, sınai üretimi, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergeler de yakından takip edilecektir. Bunlardan bağımsız olarak uygulanacak olan bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) analizler sonucunda bir hisse senedinin geçmiş göstergeler veya karşılaştırmalı analizlere göre ucuz kalmış olduğu tespit edilebilir. Geçmiş göstergelere göre yapılan analizlerde firmanın hisse senedi fiyatı hisse başına kar, satış gelirleri, faaliyet karı ile kıyaslanır ve hisse senedinin ucuz ya da pahalı olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak ilgili hissede uzun ya da kısa pozisyon alınabilir. Karşılaştırmalı analizlerde ise firmanın temel finansal göstergeleri sektördeki rakip şirketler ve/veya yurtdışında kıyaslanabilir firmaların göstergeleri ile karşılaştırılarak nispi yatırım kararları alınabilir. Yukarıda özetlenen analizler ağırlıklı olarak varlık dağılımı ve seçimi amacıyla kullanılırken, özellikle alım satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00137 0,5 0,00137 0,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMelike Eken 08.02.2021 21 Takas ve Operasyon işlemleri - Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Gerz 12.01.2021 2009 - ...... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisanasıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNiyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.trMehmet Gerz Fon Portföy Yöneticisi 0212 310 63 71 Mgerz@ataportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909353BIST