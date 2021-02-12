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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.02.2021 16:09



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYATAP00062
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
15.02.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 17:00 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılara sunabilmek için yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verilir. Fonun ana stratejisi düşük oynaklığa sahip mutlak getiri sağlamaktır. Fon'un uygulayacağı yatırım stratejisi belirlenirken öncelikle küresel ekonominin içinde bulunduğu durum tespit edilir ve bu tespite paralel genel bir piyasa görüşü oluşturulur. Alınacak pozisyonların yönü ve yatırım yapılacak varlıkların dağılımına karar verilirken öncelikle top-down (makro analizden mikro analize geçiş) yatırım stratejisi uygulanır. Bu analizlerde küresel ekonomik döngünün hangi evresinde olunduğu, buna bağlı ileriki dönemde hangi varlık sınıflarının, coğrafi bölgelerin ve sektörlerin nasıl etkileneceği incelenirken büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi, ticaret rakamları, sınai üretimi, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergeler de yakından takip edilecektir. Bunlardan bağımsız olarak uygulanacak olan bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) analizler sonucunda bir hisse senedinin geçmiş göstergeler veya karşılaştırmalı analizlere göre ucuz kalmış olduğu tespit edilebilir. Geçmiş göstergelere göre yapılan analizlerde firmanın hisse senedi fiyatı hisse başına kar, satış gelirleri, faaliyet karı ile kıyaslanır ve hisse senedinin ucuz ya da pahalı olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak ilgili hissede uzun ya da kısa pozisyon alınabilir. Karşılaştırmalı analizlerde ise firmanın temel finansal göstergeleri sektördeki rakip şirketler ve/veya yurtdışında kıyaslanabilir firmaların göstergeleri ile karşılaştırılarak nispi yatırım kararları alınabilir. Yukarıda özetlenen analizler ağırlıklı olarak varlık dağılımı ve seçimi amacıyla kullanılırken, özellikle alım satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,5 0,00137 0,5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Melike Eken 08.02.2021 21 Takas ve Operasyon işlemleri - Düzey 2

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 12.01.2021 2009 - ...... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisanası

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr
Mehmet Gerz Fon Portföy Yöneticisi 0212 310 63 71 Mgerz@ataportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909353


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Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,04 27,08 0,05  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,02  
B. Petrol 61,13 61,13 -0,01  
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