***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYATAP00070Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi24.03.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 13:30 1 Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına , yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fiyat ve oynaklıktaki değişimler teknik analiz yöntemleri ve döngüsel zaman analizleri ile izlenerek yönlü ya da yönsüz stratejiler uygulanabilir. Yönetici yatırım kararlarını istatistiksel ya da temel analizlere dayanarak verebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon'u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL'ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır. Fon mutlak getiri hedefini gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgah üstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00411 1,5 0,00411 1,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMelike Eken 12.02.2021 21 Yıl Takas ve Operasyon işlemleri- Düzey2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Gerz 12.02.2021 2009- ....... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDikilitaş mah. Emirhan cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 60 yat@ataportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNiyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.trMehmet Gerz Fon Portföy Yöneticisi 0212 310 63 71 Mgerz@ataportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921468BIST