***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 15:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYATAP00070
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
24.03.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 13:30 1 Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına , yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fiyat ve oynaklıktaki değişimler teknik analiz yöntemleri ve döngüsel zaman analizleri ile izlenerek yönlü ya da yönsüz stratejiler uygulanabilir. Yönetici yatırım kararlarını istatistiksel ya da temel analizlere dayanarak verebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon'u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL'ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır. Fon mutlak getiri hedefini gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgah üstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5 0,00411 1,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Melike Eken 12.02.2021 21 Yıl Takas ve Operasyon işlemleri- Düzey2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 12.02.2021 2009- ....... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dikilitaş mah. Emirhan cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 60 yat@ataportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr
Mehmet Gerz Fon Portföy Yöneticisi 0212 310 63 71 Mgerz@ataportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921468
BIST