***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.05.2021 14:39
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Mutlak getiriyi hedefleyen bu fon minimum risk - maksimum getiri anlayışıyla yönetilmektedir. Amacımız piyasadaki hareketlerden faydalanarak, yüksek spreadli, iskontolu veya kuponlu özel sektör, banka tahvil ve bonolarıyla yüksek getiriyi sağlayabilmek ve ayrıca temel teknik analizlerle performansına güvediğimiz pay senetlerine yatırım yaparak getiriyi arttırmak hedeflenmektedir. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılarımıza sunabilmek için yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarınada yatırım yapılabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935226
BIST
15:541.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
15:548,2528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2414
15:5410,0049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
15:54488,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,07
|Açılış
|: 488,64
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IHGZT
|1,43
|7.429.045
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.267.701
|% 9,99
|
|INTEM
|45,00
|4.782.439
|% 8,23
|
|ERBOS
|82,65
|132.844.462
|% 8,11
|
|VAKFN
|15,54
|5.285.698
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|101.034.609
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|73.498.258
|% -6,81
|
|PETKM
|6,52
|4.941.974.302
|% -5,51
|
|GARAN
|7,77
|1.617.411.645
|% 5,14
|
|KOZAL
|129,10
|1.450.987.459
|% 5,39
|
|KRDMD
|8,27
|917.903.431
|% -0,12
|
|TUPRS
|95,95
|806.821.313
|% 4,63
|
|PETKM
|6,52
|4.941.974.302
|% -5,51
|
|TSKB
|1,30
|416.028.813
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|644.144.082
|% 2,40
|
|GARAN
|7,77
|1.617.411.645
|% 5,14
|
|SKBNK
|1,18
|211.846.194
|% 2,61
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2524
|8,2528
|% -0,20
|
|Euro
|9,9964
|10,0049
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4824
|11,5400
|% 0,26
|
|Frank
|9,1028
|9,1576
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1931
|2,2041
|% -0,23
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|23,97
|
|Altın Gr.
|488
|488
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|-0,50
|