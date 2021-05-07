***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriMutlak getiriyi hedefleyen bu fon minimum risk - maksimum getiri anlayışıyla yönetilmektedir. Amacımız piyasadaki hareketlerden faydalanarak, yüksek spreadli, iskontolu veya kuponlu özel sektör, banka tahvil ve bonolarıyla yüksek getiriyi sağlayabilmek ve ayrıca temel teknik analizlerle performansına güvediğimiz pay senetlerine yatırım yaparak getiriyi arttırmak hedeflenmektedir. Mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılarımıza sunabilmek için yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı para ve sermaye piyasası araçlarınada yatırım yapılabilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935226BIST