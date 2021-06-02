***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 14:55
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Merve Taykoz 31.05.2021 16 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 04.01.2016 2009 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Suna Tanrıverdi Fidan 04.02.2019 2013 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939587
BIST
14:431.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:438,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:4310,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:43525,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,74
|Açılış
|: 525,29
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:43
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,33
|63.158.779
|% 9,62
|
|YAYLA
|3,85
|77.544.408
|% 8,45
|
|MRGYO
|1,26
|13.971.427
|% -10,00
|
|DARDL
|19,23
|20.408.344
|% -8,34
|
|METUR
|25,34
|30.093.671
|% -8,19
|
|IZFAS
|6,75
|12.624.768
|% -7,91
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,68
|1.075.782.066
|% 1,41
|
|SASA
|35,06
|1.014.104.241
|% 3,42
|
|GARAN
|8,03
|732.531.691
|% -0,86
|
|PETKM
|6,38
|637.525.639
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,20
|583.426.650
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,20
|450.611.843
|% -0,45
|
|PETKM
|6,38
|637.525.639
|% 2,41
|
|GARAN
|8,03
|732.531.691
|% -0,86
|
|THYAO
|13,68
|1.075.782.066
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,94
|142.167.450
|% 0,52
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5861
|8,5884
|% 0,81
|
|Euro
|10,4600
|10,4669
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,1239
|12,1847
|% 0,88
|
|Frank
|9,5077
|9,5650
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2879
|2,2994
|% 1,02
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-2,10
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|36,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|17,58
|
|Çeyrek
|838
|858
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|