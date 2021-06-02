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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.06.2021 14:56



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Merve Taykoz 31.05.2021 16 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 02.04.2019 2009 ? ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 25 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisasnı
Suna Tanrıverdi Fidan 02.04.2019 2013 - ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939588


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 280,50 1.091.376 % 10,00  
MZHLD 38,58 1.465.230 % 9,98  
EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,33 63.082.922 % 9,62  
YAYLA 3,87 75.778.998 % 9,01  
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Dolar 8,5902 8,5921 % 0,86  
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Sterlin 12,1168 12,1776 % 0,82  
Frank 9,5026 9,5598 % 0,51  
Riyal 2,2868 2,2982 % 0,97  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 -1,65  
Altın Gr. 524 524 3,90  
Cumhuriyet 3.472 3.525 35,00  
Tam 3.456 3.545 35,45  
Yarım 1.670 1.715 17,15  
Çeyrek 838 857 8,57  
Gümüş.Ons 27,85 27,87 -0,03  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,03  
B. Petrol 71,01 71,01 0,76  
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