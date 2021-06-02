***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 14:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Merve Taykoz 31.05.2021 16 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 02.04.2019 2009 ? ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 25 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisasnı
Suna Tanrıverdi Fidan 02.04.2019 2013 - ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939588
BIST
14:421.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:428,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:4210,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:42524,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,19
|Açılış
|: 524,33
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,33
|63.082.922
|% 9,62
|
|YAYLA
|3,87
|75.778.998
|% 9,01
|
|MRGYO
|1,26
|13.947.046
|% -10,00
|
|METUR
|25,26
|29.924.390
|% -8,48
|
|DARDL
|19,29
|20.197.558
|% -8,06
|
|IZFAS
|6,77
|12.610.481
|% -7,64
|
|OYAYO
|8,21
|10.660.896
|% -7,44
|
|THYAO
|13,71
|1.061.295.978
|% 1,63
|
|SASA
|35,10
|1.010.420.988
|% 3,54
|
|GARAN
|8,01
|678.214.917
|% -1,11
|
|PETKM
|6,38
|635.607.151
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,20
|582.150.035
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,19
|425.802.562
|% -0,90
|
|PETKM
|6,38
|635.607.151
|% 2,41
|
|GARAN
|8,01
|678.214.917
|% -1,11
|
|THYAO
|13,71
|1.061.295.978
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,95
|140.768.698
|% 1,04
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5902
|8,5921
|% 0,86
|
|Euro
|10,4647
|10,4726
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,1168
|12,1776
|% 0,82
|
|Frank
|9,5026
|9,5598
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2868
|2,2982
|% 0,97
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-1,65
|
|Altın Gr.
|524
|524
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.472
|3.525
|35,00
|
|Tam
|3.456
|3.545
|35,45
|
|Yarım
|1.670
|1.715
|17,15
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,57
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,03
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|