***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 14:57
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Merve Taykoz 31.05.2021 16 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 12.02.2021 2009- ....... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939590
BIST
14:561.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
14:568,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:5610,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0773
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:56524,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,17
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|64.982.647
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,87
|83.192.759
|% 9,01
|
|MRGYO
|1,26
|14.021.301
|% -10,00
|
|METUR
|25,32
|30.309.897
|% -8,26
|
|DARDL
|19,27
|20.592.757
|% -8,15
|
|IZFAS
|6,78
|12.802.089
|% -7,50
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,70
|1.090.225.770
|% 1,56
|
|SASA
|34,92
|1.033.540.792
|% 3,01
|
|GARAN
|8,04
|818.892.083
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|640.811.696
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,30
|598.094.513
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,20
|459.454.456
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|818.892.083
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|640.811.696
|% 2,41
|
|THYAO
|13,70
|1.090.225.770
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|144.865.493
|% 1,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5950
|8,5980
|% 0,93
|
|Euro
|10,4787
|10,4860
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1143
|12,1751
|% 0,80
|
|Frank
|9,4964
|9,5536
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2848
|2,2962
|% 0,88
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-1,69
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.457
|3.544
|34,58
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|16,73
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,36
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:08METUR
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 141, 469 adet işlem
-
15:07NUGYO
Yüzde -3.04 oranında düşüşle 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 412 adet işlem
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 54 kaybederek (% -0.04 ) 1, 525
-
15:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, GARAN
-
15:05XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 9, 886.00 milyon TL de