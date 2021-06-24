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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.06.2021 11:41



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon?dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası?nda, Takasbank Para Piyasası?nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943926


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,02 55.190.183 % 9,99  
TKURU 203,70 6.393.057 % 9,99  
VKFYO 8,06 14.691.728 % 9,96  
NIBAS 11,93 4.844.950 % 9,95  
DAGHL 15,05 13.058.361 % 9,93  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 8,6651 8,6674 % 0,32  
Euro 10,3612 10,3671 % 0,55  
Sterlin 12,0595 12,1199 % 0,26  
Frank 9,3935 9,4500 % 0,24  
Riyal 2,3033 2,3149 % 0,28  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 1,69  
Altın Gr. 496 496 2,22  
Cumhuriyet 3.287 3.337 -5,00  
Tam 3.274 3.355 -4,61  
Yarım 1.582 1.623 -2,23  
Çeyrek 794 812 -1,12  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,10  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,05  
B. Petrol 75,35 75,35 0,16  
Seans Raporu 12:55
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