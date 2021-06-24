***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2021 11:41
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fon?dur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası?nda, Takasbank Para Piyasası?nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943926
BIST
12:571.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
12:578,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,6610
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
12:5710,3680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0576
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3754
En Düşük
10,3104
12:57496,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 496,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,87
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler12:55
|RTALB
|22,02
|55.190.183
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.393.057
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.691.728
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,93
|4.844.950
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,05
|13.058.361
|% 9,93
|
|CEOEM
|13,49
|140.402.455
|% -9,95
|
|FLAP
|2,59
|17.902.772
|% -4,78
|
|SEKFK
|6,32
|12.017.852
|% -4,39
|
|TSGYO
|3,25
|7.694.323
|% -3,85
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,13
|331.452.386
|% 0,95
|
|HALKB
|5,28
|196.250.794
|% 0,96
|
|BERA
|14,40
|188.203.564
|% -0,48
|
|KOZAL
|122,80
|180.365.058
|% 0,49
|
|CEOEM
|13,49
|140.402.455
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,13
|331.452.386
|% 0,95
|
|HALKB
|5,28
|196.250.794
|% 0,96
|
|VAKBN
|3,68
|65.532.393
|% 1,10
|
|YESIL
|2,39
|38.198.390
|% 9,63
|
|ODAS
|1,92
|25.600.887
|% -2,04
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6651
|8,6674
|% 0,32
|
|Euro
|10,3612
|10,3671
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0595
|12,1199
|% 0,26
|
|Frank
|9,3935
|9,4500
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3033
|2,3149
|% 0,28
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|1,69
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-5,00
|
|Tam
|3.274
|3.355
|-4,61
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-2,23
|
|Çeyrek
|794
|812
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,16
|