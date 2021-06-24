***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2021 11:41
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Korumalı yatırım modeli ile yatırımcısına düzenli getiri sağlamayı hedefleyen fon, hisse senedi riskini VIOP kontratları ile koruma stratejisi uygulayarak getiri dalgalanmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne getiri istikrarını sağlamaya yönelik sabit getirili ürünler de dahil edilebilir. Fonun amacı yatırımcısına sabit getiriliye alternatif istikrarlı bir getiri sağlamaktır 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943927
BIST
12:571.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
12:578,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,6610
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
12:5710,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0572
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3754
En Düşük
10,3104
12:57496,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 496,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,87
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler12:57
|RTALB
|22,02
|55.247.788
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.397.335
|% 9,99
|
|VAKFN
|12,78
|124.305.323
|% 9,98
|
|VKFYO
|8,06
|14.691.728
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,93
|4.846.633
|% 9,95
|
|CEOEM
|13,49
|140.961.332
|% -9,95
|
|FLAP
|2,57
|18.002.537
|% -5,51
|
|SEKFK
|6,32
|12.129.809
|% -4,39
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|TSGYO
|3,26
|7.917.695
|% -3,55
|
|THYAO
|14,55
|552.793.677
|% -0,07
|
|GARAN
|8,36
|519.476.221
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,25
|388.186.413
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,13
|331.588.032
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,76
|223.072.579
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,25
|388.186.413
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,13
|331.588.032
|% 0,95
|
|GARAN
|8,36
|519.476.221
|% 1,09
|
|THYAO
|14,55
|552.793.677
|% -0,07
|
|HALKB
|5,28
|197.768.770
|% 0,96
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6649
|8,6669
|% 0,31
|
|Euro
|10,3616
|10,3676
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0638
|12,1243
|% 0,30
|
|Frank
|9,3969
|9,4535
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3034
|2,3150
|% 0,28
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|2,71
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-5,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|-5,41
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|-2,62
|
|Çeyrek
|793
|811
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,15
|