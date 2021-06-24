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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.06.2021 11:42



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.ataportfoy.com.tr/getiri-detay--AUT--ATA%20PORTF%C3%96Y%20KISA%20VADEL%C4%B0%20BOR%C3%87LANMA%20ARA%C3%87LARI%20FONU.html

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon Toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olan kısa vadeli tahvil bono fonu niteliğindedir. Yoğunlaşmayı önlemek için tek bir varlığa yatırım limiti, devlet tahvilinde max. %35 uygulanır. Özel sektör tahvillerinde ise aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraçcı başına %10 limiti uygulanır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun amacı, dalgalanması düşük düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943930


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BAGFS 17,49 1.977.916 % 10,00  
DENGE 3,41 276.046 % 10,00  
RTALB 22,02 55.575.533 % 9,99  
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Altın Ons 1.785 1.785 5,76  
Altın Gr. 497 497 3,23  
Cumhuriyet 3.292 3.342 0,00  
Tam 3.277 3.362 1,82  
Yarım 1.584 1.626 0,88  
Çeyrek 794 813 0,44  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 0,16  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,07  
B. Petrol 75,07 75,07 -0,12  
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