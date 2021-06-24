***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2021 11:42
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.ataportfoy.com.tr/getiri-detay--AUT--ATA%20PORTF%C3%96Y%20KISA%20VADEL%C4%B0%20BOR%C3%87LANMA%20ARA%C3%87LARI%20FONU.html
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon Toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olan kısa vadeli tahvil bono fonu niteliğindedir. Yoğunlaşmayı önlemek için tek bir varlığa yatırım limiti, devlet tahvilinde max. %35 uygulanır. Özel sektör tahvillerinde ise aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraçcı başına %10 limiti uygulanır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun amacı, dalgalanması düşük düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943930
BIST
14:241.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
14:248,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0439
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6858
En Düşük
8,6368
14:2410,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0739
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3898
En Düşük
10,3104
14:24498,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,82
|Açılış
|: 498,00
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
498,24
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler14:24
|SAMAT
|6,49
|20.128.333
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.575.533
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.685.774
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|145.769.060
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,16
|12.341.953
|% -6,51
|
|FLAP
|2,55
|20.301.528
|% -6,25
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|VKGYO
|1,59
|38.949.450
|% -4,79
|
|THYAO
|14,53
|605.987.904
|% -0,21
|
|GARAN
|8,37
|575.736.883
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,25
|465.593.145
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,12
|444.005.614
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,66
|292.880.091
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,25
|465.593.145
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,12
|444.005.614
|% 0,47
|
|GARAN
|8,37
|575.736.883
|% 1,21
|
|KRDMD
|6,66
|292.880.091
|% 0,15
|
|HALKB
|5,26
|227.015.399
|% 0,57
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6805
|8,6839
|% 0,51
|
|Euro
|10,3767
|10,3843
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,0482
|12,1086
|% 0,17
|
|Frank
|9,4103
|9,4670
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3070
|2,3185
|% 0,43
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,76
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|0,00
|
|Tam
|3.277
|3.362
|1,82
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|0,88
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,44
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,07
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|-0,12
|