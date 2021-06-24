***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.ataportfoy.com.tr/getiri-detay--AUT--ATA%20PORTF%C3%96Y%20KISA%20VADEL%C4%B0%20BOR%C3%87LANMA%20ARA%C3%87LARI%20FONU.htmlFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon Toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olan kısa vadeli tahvil bono fonu niteliğindedir. Yoğunlaşmayı önlemek için tek bir varlığa yatırım limiti, devlet tahvilinde max. %35 uygulanır. Özel sektör tahvillerinde ise aynı grup firmalarını da kapsayacak şekilde ihraçcı başına %10 limiti uygulanır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun amacı, dalgalanması düşük düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943930BIST