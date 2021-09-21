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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.09.2021 13:21



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYATAP00096
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.09.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde var
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:361.396
Değişim :  0,30% |  4,14
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.393
BIST En Aktif Hisseler13:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 55,00 165.910.710 % 10,00  
KTSKR 64,25 25.196.521 % 9,92  
KRGYO 6,00 18.637.534 % 9,89  
BALAT 10,39 1.351.169 % 9,83  
SODSN 24,64 445.940 % 9,51  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 8,6548 8,6572 % -0,09  
Euro 10,1637 10,1679 % 0,07  
Sterlin 11,8190 11,8783 % 0,16  
Frank 9,3293 9,3855 % 0,28  
Riyal 2,3036 2,3151 % -0,02  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 2,13  
Altın Gr. 492 492 0,21  
Cumhuriyet 3.253 3.302 6,00  
Tam 3.241 3.323 9,10  
Yarım 1.567 1.607 4,40  
Çeyrek 786 804 2,20  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 0,32  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,08  
B. Petrol 74,72 74,72 0,80  
Seans Raporu 13:36
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