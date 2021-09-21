***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 13:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYATAP00096
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.09.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde var
13:361.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:368,6572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:3610,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:36491,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 491,84
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:36
|YEOTK
|55,00
|165.910.710
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.196.521
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.637.534
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.293.396
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.590.831
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,84
|2.173.680
|% -5,65
|
|METRO
|1,45
|28.677.132
|% -4,61
|
|THYAO
|13,02
|875.163.794
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|562.164.586
|% 0,88
|
|TEZOL
|17,36
|379.435.651
|% -3,23
|
|TUPRS
|109,10
|303.057.482
|% 1,49
|
|SISE
|8,24
|277.949.147
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|222.771.221
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|127.572.678
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|875.163.794
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|562.164.586
|% 0,88
|
|SISE
|8,24
|277.949.147
|% 0,49
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6548
|8,6572
|% -0,09
|
|Euro
|10,1637
|10,1679
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8190
|11,8783
|% 0,16
|
|Frank
|9,3293
|9,3855
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% -0,02
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,13
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|6,00
|
|Tam
|3.241
|3.323
|9,10
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|4,40
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,80
|