***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYATAP00104Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi10.02.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAta Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 TEFAS 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.ataportfoy.com.tr/notices/FundDetails?fundCode=YLCFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon ana yatırım stratejisi küresel tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%65 Nasdaq Global Ex-Australia Agriculture Index NQXAUAGR Net Total Return Endeksi 65 23/11/2021 tarih ve 34 sayılı karar%35 BIST Gıda ve İçecek Getiri Endeksi (XGIDA_G) 35 23/11/2021 tarih ve 34 sayılı kararKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00479 1,75 0,00479 1,75Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEkrem Gürçay 10.02.2022 9 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Gerz 23.11.2021 2009 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar LisansıSuna Tanrıverdi Fidan 23.11.2021 2013 -...... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNiyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001590BIST