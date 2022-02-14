***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2022 17:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYATAP00104
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.02.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 TEFAS 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.ataportfoy.com.tr/notices/FundDetails?fundCode=YLC
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon ana yatırım stratejisi küresel tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%65 Nasdaq Global Ex-Australia Agriculture Index NQXAUAGR Net Total Return Endeksi 65 23/11/2021 tarih ve 34 sayılı karar
%35 BIST Gıda ve İçecek Getiri Endeksi (XGIDA_G) 35 23/11/2021 tarih ve 34 sayılı karar
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00479 1,75 0,00479 1,75
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ekrem Gürçay 10.02.2022 9 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Gerz 23.11.2021 2009 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Suna Tanrıverdi Fidan 23.11.2021 2013 -...... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 21 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi 0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001590
BIST