***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2022 17:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD REPO NET Endeksi 100 Eşik Değer - 30.11.2015
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ekrem Gürçay 10.02.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001598
BIST
14:352.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 48,24
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:3513,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0488
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:3515,4835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1213
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:35812,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -4,98
|Açılış
|: 812,98
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:35
|PKENT
|791,00
|8.092.625
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|26.970.713
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.017.448
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.635.833
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.669.393
|% -7,28
|
|DERHL
|4,90
|20.174.824
|% -5,41
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,18
|22.219.110
|% -4,52
|
|THYAO
|29,52
|4.262.114.498
|% 3,22
|
|KRDMD
|11,88
|1.329.343.293
|% 3,21
|
|EREGL
|28,78
|994.242.692
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,13
|973.500.131
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|761.260.361
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|973.500.131
|% 1,23
|
|THYAO
|29,52
|4.262.114.498
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,32
|326.990.733
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,88
|1.329.343.293
|% 3,21
|
|PETKM
|8,33
|596.194.766
|% 3,48
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6325
|13,6410
|% 0,36
|
|Euro
|15,4692
|15,4835
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,4180
|18,5104
|% 0,50
|
|Frank
|14,6954
|14,7840
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6238
|3,6420
|% 0,34
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-17,67
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|11,00
|
|Tam
|5.379
|5.515
|10,82
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,23
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|-2,61
|