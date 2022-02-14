***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2022 17:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO NET Endeksi 100 Eşik Değer - 30/11/2015
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ekrem Gürçay 10.02.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001600
BIST
17:592.005
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -46,54
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:5913,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0995
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6063
En Düşük
13,4772
17:5915,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0471
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4032
En Düşük
15,3137
17:59815,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,63
|Açılış
|: 815,79
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
816,10
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|4,43
|5.291.697
|% 23,74
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.873.283
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.402.702
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.317.916
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|167.827.260
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|100,80
|37.489.617
|% -9,92
|
|DESA
|10,03
|21.052.192
|% -9,15
|
|AVOD
|3,66
|27.565.175
|% -8,73
|
|THYAO
|28,74
|6.211.595.424
|% -2,97
|
|ASELS
|21,82
|2.122.411.140
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,10
|2.108.165.187
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,60
|1.843.817.645
|% -3,25
|
|EREGL
|28,04
|1.712.899.628
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,10
|2.108.165.187
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|642.458.900
|% -2,16
|
|THYAO
|28,74
|6.211.595.424
|% -2,97
|
|KRDMD
|11,60
|1.843.817.645
|% -3,25
|
|MOBTL
|2,05
|272.463.494
|% 6,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5949
|13,6025
|% 0,74
|
|Euro
|15,3678
|15,3812
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,3373
|18,4292
|% 0,51
|
|Frank
|14,6163
|14,7044
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6111
|3,6292
|% 0,64
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|3,78
|
|Altın Gr.
|813
|813
|5,23
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|0,16
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
-
17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında