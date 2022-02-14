***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2022 18:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001608
BIST
17:532.006
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -44,64
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:5313,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0931
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6063
En Düşük
13,4772
17:5315,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0543
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4032
En Düşük
15,3137
17:53814,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,34
|Açılış
|: 814,50
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
815,92
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DERIM
|4,43
|5.137.026
|% 23,74
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.855.305
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|131.185.023
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.721.446
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|100,80
|37.239.331
|% -9,92
|
|AVOD
|3,63
|24.792.511
|% -9,48
|
|DESA
|10,03
|20.505.420
|% -9,15
|
|THYAO
|28,60
|6.037.105.894
|% -3,44
|
|ASELS
|21,68
|2.085.670.007
|% -0,28
|
|YKBNK
|4,09
|2.065.685.625
|% -0,24
|
|KRDMD
|11,55
|1.785.279.258
|% -3,67
|
|EREGL
|27,98
|1.665.643.438
|% -3,78
|
|YKBNK
|4,09
|2.065.685.625
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|633.074.094
|% -2,16
|
|THYAO
|28,60
|6.037.105.894
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,55
|1.785.279.258
|% -3,67
|
|MOBTL
|2,04
|255.240.393
|% 5,70
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5807
|13,5847
|% 0,61
|
|Euro
|15,3721
|15,3871
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,3013
|18,3931
|% 0,32
|
|Frank
|14,6024
|14,6904
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6073
|3,6254
|% 0,53
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,24
|
|Altın Gr.
|815
|815
|7,16
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|0,19
|
|B. Petrol
|93,65
|93,65
|-0,79
|
Seans Raporu
17:51
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
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