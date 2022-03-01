***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yönetim stratejisi olarak yönetici en yüksek getiriyi mümkün olan en düşük risk ile elde edebilmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla yönetici, piyasa beklentisine göre oluşturacağı yönlü (market directional) veya mutlak getirili (non-directional/arbitrage/relative value) stratejilerle, Fon?un yatırım yaptığı varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alacaktır. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak DİBS?lere (T.C.Hazinesi tarafından ihraç edilmiş Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri) ve Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilmiş özel sektör menkul kıymetlerine (hisse senetleri ve borçlanma araçları) yatırım yapacaktır. Ayrıca VİOP?ta (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) işlem gören vadeli kontratlar da portföye dahil edilebilir. BIST-100 ve S&P 500 Endekslerine dahil hisse senetleri ve bu endeksler üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri ile döviz, kıymetli madenler, emtialar, faiz, finansal göstergeler, ekonomik göstergeler ve sermaye araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı piyasa işlemleri portföy yöneticisinin risk/getiri tercihine bağlı olarak portföye dahil edilebilir. Fon, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı forward işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir. Fon, Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) ve varantlara da yatırım yapabilir. Fon, yabancı borsalarda kote olmuş, yabancı şirketlerin hisseleri ve tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara da yatırım yapabilir. Tüm bu varlıklar için herhangi bir vade veya tutar sınırı bulunmamaktadır, ancak Brüt Pozisyon oranı kısıtı geçerli olacaktır. Yönetici portföy çeşitlemesine önem verecek ve portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verilecektir. Fon, portföy getirisini artırmak için kredili menkul kıymet alımı yapabilir ancak, Brüt Pozisyon kısıtı geçerlidir. Ayrıca, endeks kontratlarında veya BIST-100 Endeksine ve S&P-500 endeksine dahil olan hisse senetlerinde kısa pozisyon alınabilir. Kredili menkul kıymetler alımı ve kısa pozisyonlarda kredi teminatlarına ve limitlerine riayet edilmesi zorunludur. Fon?un uygulayacağı yatırım stratejisi belirlenirken öncelikle küresel ekonominin içinde bulunduğu durum tespit edilir ve bu tespite paralel genel bir piyasa görüşü oluşturulur. Alınacak pozisyonların yönü ve yatırım yapılacak varlıkların dağılımına karar verilirken öncelikle top-down (makro analizden mikro analize geçiş) yatırım stratejisi uygulanır. Bu analizlerde küresel ekonomik döngünün hangi evresinde olunduğu, buna bağlı ileriki dönemde hangi varlık sınıflarının, coğrafi bölgelerin ve sektörlerin nasıl etkileneceği incelenirken büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi, ticaret rakamları, sınai üretimi, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergeler de yakından takip edilecektir. Bunlardan bağımsız olarak uygulanacak olan bottom-up (mikro analizden makro analize geçiş) analizler sonucunda bir hisse senedinin geçmiş göstergeler veya karşılaştırmalı analizlere göre ucuz kalmış olduğu tespit edilebilir. Geçmiş göstergelere göre yapılan analizlerde firmanın hisse senedi fiyatı hisse başına kar, satış gelirleri, faaliyet karı ile kıyaslanır ve hisse senedinin ucuz ya da pahalı olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak ilgili hissede uzun ya da kısa pozisyon alınabilir. Karşılaştırmalı analizlerde ise firmanın temel finansal göstergeleri sektördeki rakip şirketler ve/veya yurtdışında kıyaslanabilir firmaların göstergeleri ile karşılaştırılarak nisbi yatırım kararları alınabilir. Yukarıda özetlenen analizler ağırlıklı olarak varlık dağılımı ve seçimi amacıyla kullanılırken, özellikle alım satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilir. Piyasanın genelde yatay bir seyir izlemesinin beklendiği durumlarda Fon yöneticisi Piyasa Nötr stratejisi dahilinde, Fon?da tutulan hisse senetlerine karşılık gelecek tutarda endeks vadeli işlemler sözleşmesinde kısa pozisyon alabilir. Ayrıca `pair trade? olarak aynı sektörde faaliyet gösteren bir hissede uzun ve diğer hissede kısa pozisyona girilerek, nisbi fiyat değişimi beklentilerinden faydalanılabilir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005656BIST