***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yaettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda iki kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır.. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Temettü 25 Getiri Endeksi 100 06/12/2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00685 2,50 0,00767 2,80http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019054BIST