***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.04.2022 11:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,50 0,00685 2,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019075
BIST
12:182.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 31,10
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
12:1814,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 14,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:1816,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0635
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:18928,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,96
|Açılış
|: 928,26
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,67
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DURDO
|18,97
|15.815.037
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.565.927
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.152.014
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.641.278
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|834.812.064
|% 9,78
|
|MARTI
|1,87
|84.142.315
|% -7,88
|
|ULUSE
|149,90
|36.520.391
|% -4,70
|
|GZNMI
|39,50
|20.148.956
|% -4,50
|
|CEOEM
|11,43
|15.648.572
|% -3,95
|
|MERIT
|32,92
|8.635.919
|% -2,89
|
|GARAN
|13,63
|2.065.553.414
|% 2,48
|
|THYAO
|35,44
|1.186.026.388
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,87
|1.152.563.449
|% 4,28
|
|SISE
|17,12
|1.081.531.918
|% 1,30
|
|ASELS
|28,00
|999.795.018
|% 0,36
|
|TSKB
|1,67
|420.160.580
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,87
|1.152.563.449
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,69
|593.056.514
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,93
|834.812.064
|% 9,78
|
|ODAS
|2,23
|402.177.617
|% -0,45
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7392
|14,7431
|% 0,00
|
|Euro
|16,0984
|16,1094
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,1440
|19,2400
|% -0,08
|
|Frank
|15,7184
|15,8131
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% -0,00
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|10,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.143
|6.236
|29,00
|
|Tam
|6.114
|6.267
|30,07
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|14,55
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,25
|