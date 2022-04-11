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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.04.2022 11:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,50 0,00685 2,50




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019075


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,30% |  31,10
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.393  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 18,97 15.815.037 % 9,97  
SANKO 11,39 11.565.927 % 9,94  
MIPAZ 6,75 28.152.014 % 9,93  
IHAAS 15,16 16.641.278 % 9,93  
DOHOL 3,93 834.812.064 % 9,78  
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12:18 Alış Satış %  
Dolar 14,7392 14,7431 % 0,00  
Euro 16,0984 16,1094 % 0,40  
Sterlin 19,1440 19,2400 % -0,08  
Frank 15,7184 15,8131 % 0,01  
Riyal 3,9192 3,9389 % -0,00  
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12:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 10,85  
Altın Gr. 927 927 4,01  
Cumhuriyet 6.143 6.236 29,00  
Tam 6.114 6.267 30,07  
Yarım 2.955 3.031 14,55  
Çeyrek 1.482 1.516 7,27  
Gümüş.Ons 24,96 25,00 0,20  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,07  
B. Petrol 101 101 -2,25  
Seans Raporu 12:18
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