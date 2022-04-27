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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.04.2022 08:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20?si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak dolar bazında azami getiri elde etmeye çalışılır. A Grubu Paylar için 6 - B Grubu Paylar için 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024127


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 44,00 18.227.537 % 10,00  
EGGUB 251,90 8.462.329 % 10,00  
INVEO 32,88 10.741.412 % 9,97  
UFUK 28,54 531.072 % 9,94  
GEDIK 9,35 16.372.428 % 9,61  
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10:45 Alış Satış %  
Dolar 14,7839 14,7923 % -0,11  
Euro 15,6422 15,6608 % 0,22  
Sterlin 18,4614 18,5540 % -0,32  
Frank 15,1488 15,2401 % -0,46  
Riyal 3,9178 3,9375 % -0,46  
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10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 -1,87  
Altın Gr. 893 894 -4,39  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,24 23,28 -0,04  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 -0,08  
B. Petrol 104 104 -0,53  
Seans Raporu 10:45
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