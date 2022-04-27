***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2022 08:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20?si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak dolar bazında azami getiri elde etmeye çalışılır. A Grubu Paylar için 6 - B Grubu Paylar için 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024127
BIST
10:452.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,38
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
10:4514,7923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0161
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7314
10:4515,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0343
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
10:45893,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,67
|Açılış
|: 893,24
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BOSSA
|44,00
|18.227.537
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|8.462.329
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|10.741.412
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|531.072
|% 9,94
|
|GEDIK
|9,35
|16.372.428
|% 9,61
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|KZBGY
|62,60
|13.309.671
|% -9,54
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|BMSCH
|8,04
|15.435.834
|% -6,18
|
|ALBRK
|1,22
|190.193.880
|% -6,15
|
|THYAO
|41,54
|1.665.110.435
|% 2,57
|
|GARAN
|15,05
|1.059.379.689
|% 0,53
|
|SISE
|18,23
|499.089.891
|% 2,30
|
|AKBNK
|9,21
|390.881.549
|% 0,66
|
|EREGL
|34,26
|348.600.404
|% -0,23
|
|ALBRK
|1,22
|190.193.880
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,70
|211.384.636
|% 2,66
|
|GARAN
|15,05
|1.059.379.689
|% 0,53
|
|YKBNK
|5,04
|329.991.565
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,16
|61.127.690
|% 5,45
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7839
|14,7923
|% -0,11
|
|Euro
|15,6422
|15,6608
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4614
|18,5540
|% -0,32
|
|Frank
|15,1488
|15,2401
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9178
|3,9375
|% -0,46
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-1,87
|
|Altın Gr.
|893
|894
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,53
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
10:59GLCVY
Yüzde 4.43 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 322 adet işlem
-
10:58BNTAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 238 adet işlem
-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 47 artarak (% 0.93 ) 2, 771
-
10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, TRKCM, GUSGR
-
10:57XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 8, 833.00 milyon TL de