***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.06.2022 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Korumalı yatırım modeli ile yatırımcısına düzenli getiri sağlamayı hedefleyen fon, hisse senedi riskini VIOP kontratları ile koruma stratejisi uygulayarak getiri dalgalanmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne getiri istikrarını sağlamaya yönelik sabit getirili ürünler de dahil edilebilir. Fonun amacı yatırımcısına sabit getiriliye alternatif istikrarlı bir getiri sağlamaktır 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034476
BIST
11:482.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
11:4816,5111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0571
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
11:4817,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0844
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:48989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 989,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DOKTA
|26,74
|4.149.755
|% 9,86
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|KORDS
|52,80
|136.700.182
|% 7,10
|
|EPLAS
|20,40
|33.810.331
|% 7,03
|
|RYSAS
|7,71
|34.584.399
|% 6,93
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.429.350
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,65
|183.202.955
|% -8,74
|
|AVGYO
|2,74
|7.591.051
|% -5,19
|
|MEPET
|3,08
|4.414.340
|% -3,75
|
|SASA
|42,20
|1.827.880.799
|% 4,98
|
|THYAO
|49,18
|1.208.944.547
|% -0,85
|
|KARSN
|7,39
|1.152.374.025
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,20
|787.782.687
|% -0,20
|
|EREGL
|34,70
|737.208.434
|% 0,06
|
|KARSN
|7,39
|1.152.374.025
|% 2,78
|
|DOHOL
|3,94
|338.209.240
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,83
|235.038.282
|% 0,71
|
|TSKB
|2,17
|151.698.649
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,76
|532.134.655
|% -0,79
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5003
|16,5111
|% 0,35
|
|Euro
|17,7591
|17,7830
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6849
|20,7886
|% 0,22
|
|Frank
|17,1577
|17,2611
|% 0,24
|
|Riyal
|4,3832
|4,4052
|% 0,17
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,75
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,58
|