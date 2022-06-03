***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriKorumalı yatırım modeli ile yatırımcısına düzenli getiri sağlamayı hedefleyen fon, hisse senedi riskini VIOP kontratları ile koruma stratejisi uygulayarak getiri dalgalanmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne getiri istikrarını sağlamaya yönelik sabit getirili ürünler de dahil edilebilir. Fonun amacı yatırımcısına sabit getiriliye alternatif istikrarlı bir getiri sağlamaktır 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034476BIST