***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:29
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYATAP00112
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
22.04.2022
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Dağıtıcı Kurumun Kararına Göre Belirlenir
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un herhangi bir yatırım kısıtı olmamakla birlikte fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Yöneticinin ağırlıklı olarak portföye dahil edeceği ürünler yurtiçi ortaklık payları , yabancı menkul kıymetler (hisse veya sabit getirili ürünler), kamu ve özel sektör borçlanma araçları, diğer yatırım fonları ve mevduat olacaktır. VİOP'ta (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) işlem gören vadeli kontratlar ve opsiyonlar da fon portföyüne dahil edilebilir. BIST-100 ve S&P 500 Endekslerine dahil hisse senetleri ve bu endeksler üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri ile döviz, kıymetli madenler, emtialar, faiz, finansal göstergeler, ekonomik göstergeler ve sermaye araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı piyasa işlemleri portföy yöneticisinin risk/getiri tercihine bağlı olarak portföye dahil edilebilir. Fon, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı forward işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir. Fon, Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) ve varantlara da yatırım yapabilir. Fon, yabancı borsalarda işlem gören, yabancı şirketlerin hisseleri ve tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara da yatırım yapabilir. Tüm bu varlıklar için herhangi bir vade veya tutar sınırı bulunmamaktadır, ancak Brüt Pozisyon oranı kısıtı geçerlidir. Yönetici portföy çeşitlemesine önem verecek ve portföye alınacak menkul kıymet/vadeli işlem sözleşmelerinin likit olanlarına öncelik verecektir. Alım - satım kararlarının zamanlaması açısından teknik analizden de yararlanılabilecektir. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 100 Eşik Değer -
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5 0,00411 1,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 09.05.2022 10 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Gökçen 14.04.2022 Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dikilitaş mah. Emirhan cad. No:109 Atakule Beşiktaş İstanbul 0212 310 63 60 0212 310 63 76 yat@ataportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ali Gökçen Fon Portföy Yöneticisi 0212 310 63 60 Ali.Gokcen@ataportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036474
BIST