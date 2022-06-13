***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.06.2022 10:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon çoğunlukla teknik analiz yöntemlerine uygun olarak alım yönünde sinyal üreten paylara yatırım yapacak, kar alma ya da zararı durdurma seviyesi de yine teknik analiz yöntemleri ile belirlenecek ancak temel analizde her aşamada göz önünde bulundurulacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğin 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföy çeşitlendirme amacıyla diğer ortaklık payları, yabancı para sermaye piyasası araçları, borçlanma araçları, emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıflarına yatırım yaparak korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılmasına yönelik işlemler yapabilecektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036876
BIST
11:412.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,95
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
11:4117,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
11:4118,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1165
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
11:411.014,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.014,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RAYSG
|11,77
|2.187.971
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.466.523
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|ULUSE
|152,80
|7.863.356
|% 9,53
|
|PENTA
|468,00
|33.798.633
|% 8,69
|
|TSGYO
|4,94
|3.791.811
|% -9,85
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|ULUUN
|18,30
|58.871.773
|% -6,78
|
|DAGI
|3,61
|26.210.063
|% -4,75
|
|YGGYO
|18,36
|1.848.762
|% -4,18
|
|THYAO
|47,14
|1.711.739.150
|% 0,30
|
|EREGL
|31,18
|597.562.527
|% 0,13
|
|SISE
|21,90
|520.308.601
|% -1,17
|
|SASA
|42,86
|481.533.069
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,22
|395.585.263
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,60
|196.623.730
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,70
|225.237.069
|% -0,63
|
|DOHOL
|4,05
|167.330.024
|% -0,25
|
|HALKB
|5,80
|225.499.326
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,18
|43.136.708
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2383
|17,2521
|% -0,06
|
|Euro
|18,0816
|18,1168
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,9349
|21,0399
|% 0,32
|
|Frank
|17,4032
|17,5081
|% 0,98
|
|Riyal
|4,5865
|4,6095
|% 0,04
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,89
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.728
|6.841
|23,00
|
|Yarım
|3.303
|3.346
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,10
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,87
|