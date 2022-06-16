***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Korumalı yatırım modeli ile yatırımcısına düzenli getiri sağlamayı hedefleyen fon, hisse senedi riskini VIOP kontratları ile koruma stratejisi uygulayarak getiri dalgalanmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne getiri istikrarını sağlamaya yönelik sabit getirili ürünler de dahil edilebilir. Fonun amacı yatırımcısına sabit getiriliye alternatif istikrarlı bir getiri sağlamaktır 4
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037629
BIST
13:492.497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -33,86
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.489
13:4917,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0772
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:4918,0539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:491.013,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.013,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:47
|YGGYO
|22,38
|14.687.691
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,70
|3.032.163
|% 8,06
|
|UFUK
|72,20
|8.334.947
|% 7,76
|
|TSGYO
|4,79
|107.953.389
|% 7,64
|
|EUREN
|25,44
|155.201.768
|% 6,71
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,07
|98.443.942
|% -5,12
|
|HEDEF
|6,80
|13.153.277
|% -5,03
|
|ENKAI
|17,90
|238.841.163
|% -4,64
|
|TIRE
|19,54
|33.734.041
|% -4,12
|
|THYAO
|47,78
|3.025.413.891
|% -1,36
|
|SASA
|45,92
|1.916.356.415
|% 2,68
|
|EREGL
|29,70
|1.650.157.687
|% -0,87
|
|SISE
|21,32
|935.839.133
|% -2,20
|
|KRDMD
|13,17
|654.574.203
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,58
|282.075.572
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,64
|449.517.768
|% -2,52
|
|DOHOL
|4,02
|316.691.011
|% -2,19
|
|ODAS
|2,96
|213.508.497
|% 1,02
|
|TSKB
|2,11
|151.882.619
|% -1,86
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3085
|17,3183
|% 0,47
|
|Euro
|18,0297
|18,0650
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9703
|21,0755
|% 0,32
|
|Frank
|17,5699
|17,6757
|% 1,82
|
|Riyal
|4,5994
|4,6225
|% 0,50
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-13,11
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|6.747
|6.849
|9,00
|
|Tam
|6.727
|6.824
|-47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.337
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,74
|