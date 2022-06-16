***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037631
BIST
13:492.497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -33,86
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.489
13:4917,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0772
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:4918,0539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:491.013,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.013,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:47
|YGGYO
|22,38
|14.687.691
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,70
|3.032.163
|% 8,06
|
|UFUK
|72,20
|8.334.947
|% 7,76
|
|TSGYO
|4,79
|107.953.389
|% 7,64
|
|EUREN
|25,44
|155.201.768
|% 6,71
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,07
|98.443.942
|% -5,12
|
|HEDEF
|6,80
|13.153.277
|% -5,03
|
|ENKAI
|17,90
|238.841.163
|% -4,64
|
|TIRE
|19,54
|33.734.041
|% -4,12
|
|THYAO
|47,78
|3.025.413.891
|% -1,36
|
|SASA
|45,92
|1.916.356.415
|% 2,68
|
|EREGL
|29,70
|1.650.157.687
|% -0,87
|
|SISE
|21,32
|935.839.133
|% -2,20
|
|KRDMD
|13,17
|654.574.203
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,58
|282.075.572
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,64
|449.517.768
|% -2,52
|
|DOHOL
|4,02
|316.691.011
|% -2,19
|
|ODAS
|2,96
|213.508.497
|% 1,02
|
|TSKB
|2,11
|151.882.619
|% -1,86
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3085
|17,3183
|% 0,47
|
|Euro
|18,0297
|18,0650
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9703
|21,0755
|% 0,32
|
|Frank
|17,5699
|17,6757
|% 1,82
|
|Riyal
|4,5994
|4,6225
|% 0,50
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-13,11
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|6.747
|6.849
|9,00
|
|Tam
|6.727
|6.824
|-47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.337
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,74
|