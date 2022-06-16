***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037632
BIST
12:552.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,91
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.511
12:5517,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0780
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:5518,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:551.018,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.018,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:55
|YGGYO
|22,38
|14.410.784
|% 9,92
|
|EUREN
|25,78
|131.429.624
|% 8,14
|
|UFUK
|72,05
|7.512.911
|% 7,54
|
|TETMT
|260,00
|17.564.975
|% 6,82
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|FONET
|13,98
|91.456.358
|% -5,73
|
|HEDEF
|6,83
|12.148.702
|% -4,61
|
|TIRE
|19,60
|30.369.337
|% -3,83
|
|THYAO
|47,92
|2.728.012.959
|% -1,07
|
|SASA
|46,46
|1.754.661.243
|% 3,89
|
|EREGL
|30,06
|1.427.274.330
|% 0,33
|
|SISE
|21,62
|790.001.154
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,31
|579.331.187
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,68
|383.496.954
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,60
|207.749.942
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|195.933.286
|% 1,37
|
|TSKB
|2,14
|125.841.437
|% -0,47
|
|THYAO
|47,92
|2.728.012.959
|% -1,07
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3067
|17,3157
|% 0,45
|
|Euro
|18,0317
|18,0581
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9482
|21,0533
|% 0,21
|
|Frank
|17,5843
|17,6903
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5994
|4,6225
|% 0,50
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,43
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.879
|39,00
|
|Tam
|6.761
|6.857
|-14,00
|
|Yarım
|3.319
|3.354
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,81
|