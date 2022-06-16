***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037634
BIST
12:552.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,91
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.511
12:5517,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0780
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:5518,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:551.018,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.018,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:55
|YGGYO
|22,38
|14.404.764
|% 9,92
|
|UFUK
|72,95
|7.398.994
|% 8,88
|
|EUREN
|25,56
|127.516.919
|% 7,21
|
|TETMT
|260,50
|17.525.388
|% 7,03
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|FONET
|14,00
|90.659.357
|% -5,60
|
|HEDEF
|6,81
|12.092.776
|% -4,89
|
|TIRE
|19,58
|30.215.805
|% -3,93
|
|THYAO
|47,90
|2.718.059.962
|% -1,11
|
|SASA
|46,52
|1.738.958.359
|% 4,03
|
|EREGL
|30,06
|1.420.672.352
|% 0,33
|
|SISE
|21,62
|778.046.140
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,30
|577.054.355
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,67
|383.082.119
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,60
|204.787.369
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|195.605.028
|% 1,02
|
|TSKB
|2,14
|125.413.013
|% -0,47
|
|THYAO
|47,90
|2.718.059.962
|% -1,11
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3067
|17,3157
|% 0,45
|
|Euro
|18,0317
|18,0581
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9480
|21,0531
|% 0,21
|
|Frank
|17,5973
|17,7033
|% 1,98
|
|Riyal
|4,5995
|4,6225
|% 0,50
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,78
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.879
|39,00
|
|Tam
|6.762
|6.858
|-13,00
|
|Yarım
|3.320
|3.354
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,50
|