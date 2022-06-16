***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037635
BIST
12:252.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,78
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.515
12:2517,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0758
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:2518,0596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:251.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:23
|YGGYO
|22,38
|14.274.243
|% 9,92
|
|TETMT
|261,50
|16.728.024
|% 7,44
|
|GLBMD
|6,62
|2.102.642
|% 6,77
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|EUREN
|25,40
|119.928.799
|% 6,54
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|FONET
|14,02
|87.442.016
|% -5,46
|
|HEDEF
|6,78
|10.557.902
|% -5,31
|
|ENKAI
|18,06
|208.086.835
|% -3,78
|
|THYAO
|47,86
|2.452.531.455
|% -1,20
|
|SASA
|46,54
|1.522.524.885
|% 4,07
|
|EREGL
|30,16
|1.285.621.438
|% 0,67
|
|SISE
|21,60
|718.193.803
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,30
|542.513.774
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,67
|351.224.212
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,60
|185.057.353
|% 0,00
|
|ODAS
|2,98
|173.714.406
|% 1,71
|
|TSKB
|2,15
|112.947.648
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|59.390.102
|% -0,88
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3104
|17,3162
|% 0,46
|
|Euro
|18,0523
|18,0838
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8829
|20,9876
|% -0,10
|
|Frank
|17,6124
|17,7185
|% 2,07
|
|Riyal
|4,5988
|4,6218
|% 0,48
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,36
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.769
|6.866
|-5,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,56
|