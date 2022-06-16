***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037636
BIST
12:042.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,71
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
12:0417,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0704
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:0418,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0627
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:041.020,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.019,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.020,73
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YGGYO
|22,38
|14.148.692
|% 9,92
|
|UFUK
|73,00
|5.118.998
|% 8,96
|
|TETMT
|260,40
|16.297.729
|% 6,98
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,59
|1.369.467
|% 6,29
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|FONET
|14,15
|80.996.314
|% -4,59
|
|HEDEF
|6,90
|8.320.796
|% -3,63
|
|ENKAI
|18,12
|198.917.456
|% -3,46
|
|THYAO
|47,98
|2.255.289.526
|% -0,95
|
|SASA
|46,68
|1.374.823.063
|% 4,38
|
|EREGL
|30,28
|1.135.340.390
|% 1,07
|
|SISE
|21,68
|643.104.895
|% -0,55
|
|KRDMD
|13,38
|489.982.038
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,61
|170.128.831
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,69
|279.775.561
|% -1,47
|
|ODAS
|2,98
|148.285.919
|% 1,71
|
|THYAO
|47,98
|2.255.289.526
|% -0,95
|
|TSKB
|2,16
|97.205.773
|% 0,47
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3039
|17,3081
|% 0,41
|
|Euro
|18,0486
|18,0823
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9134
|21,0183
|% 0,04
|
|Frank
|17,5896
|17,6956
|% 1,94
|
|Riyal
|4,5999
|4,6229
|% 0,51
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.754
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,26
|
Seans Raporu
12:04
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-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.12 ) 2, 775
-
12:17ENKAI
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 946, 350 adet işlem
-
12:15FONET
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 787 adet işlem
-
12:14ENKAI
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 18.18 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 840, 496 adet işlem
-
12:13HEDEF
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 163, 746 adet işlem