***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037637
BIST
12:432.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -14,33
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.511
12:4317,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0777
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:4318,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:431.019,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.019,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:43
|YGGYO
|22,38
|14.402.011
|% 9,92
|
|UFUK
|73,45
|7.104.775
|% 9,63
|
|DOAS
|80,95
|87.594.264
|% 6,86
|
|TETMT
|259,90
|17.432.383
|% 6,78
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|HEDEF
|6,78
|11.584.500
|% -5,31
|
|FONET
|14,08
|89.666.657
|% -5,06
|
|ULAS
|2,97
|1.300.142
|% -4,19
|
|THYAO
|47,88
|2.657.652.837
|% -1,16
|
|SASA
|46,28
|1.699.117.140
|% 3,49
|
|EREGL
|30,08
|1.394.158.759
|% 0,40
|
|SISE
|21,60
|768.123.784
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,30
|570.949.091
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,67
|381.404.085
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,59
|192.735.430
|% -0,38
|
|ODAS
|2,96
|192.905.966
|% 1,02
|
|THYAO
|47,88
|2.657.652.837
|% -1,16
|
|DOHOL
|4,06
|222.533.670
|% -1,22
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3101
|17,3154
|% 0,45
|
|Euro
|18,0470
|18,0832
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9238
|21,0288
|% 0,09
|
|Frank
|17,5811
|17,6870
|% 1,89
|
|Riyal
|4,5994
|4,6225
|% 0,50
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.764
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,94
|