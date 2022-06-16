***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037639
BIST
14:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -55,65
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.471
14:0517,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:0518,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:051.012,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:03
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|TSGYO
|4,72
|112.664.308
|% 6,07
|
|UFUK
|71,05
|8.702.409
|% 6,04
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,01
|100.767.069
|% -5,53
|
|HEDEF
|6,80
|13.435.933
|% -5,03
|
|TIRE
|19,37
|35.432.292
|% -4,96
|
|ENKAI
|17,85
|249.071.967
|% -4,90
|
|THYAO
|47,52
|3.325.779.326
|% -1,90
|
|SASA
|45,68
|2.077.809.183
|% 2,15
|
|EREGL
|29,28
|1.843.198.364
|% -2,27
|
|SISE
|21,08
|1.078.987.764
|% -3,30
|
|KRDMD
|13,01
|750.763.897
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,55
|334.375.351
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,60
|527.428.440
|% -3,36
|
|DOHOL
|3,94
|365.582.432
|% -4,14
|
|TSKB
|2,09
|189.633.663
|% -2,79
|
|ODAS
|2,92
|243.364.973
|% -0,34
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3127
|17,3226
|% 0,49
|
|Euro
|18,0235
|18,0529
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8392
|20,9437
|% -0,31
|
|Frank
|17,5689
|17,6747
|% 1,82
|
|Riyal
|4,6000
|4,6231
|% 0,51
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-15,63
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.728
|6.824
|-47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.338
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,48
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18FONET
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 009, 240 adet işlem
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 32 kaybederek (% -2.49 ) 2, 709
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
14:17XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 21, 013.00 milyon TL de
-
14:15DOBUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 032 adet işlem