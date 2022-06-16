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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.06.2022 12:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037640


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BIST En Aktif Hisseler13:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,38 14.446.771 % 9,92  
GLBMD 6,79 2.931.498 % 9,52  
TSGYO 4,84 103.711.705 % 8,76  
UFUK 72,50 8.307.335 % 8,21  
DOAS 80,80 100.199.381 % 6,67  
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13:35 Alış Satış %  
Dolar 17,3084 17,3147 % 0,45  
Euro 18,0267 18,0581 % 0,21  
Sterlin 20,9866 21,0918 % 0,39  
Frank 17,5846 17,6906 % 1,91  
Riyal 4,5982 4,6213 % 0,47  
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13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 -13,11  
Altın Gr. 1.013 1.013 -2,68  
Cumhuriyet 6.747 6.849 9,00  
Tam 6.727 6.824 -47,00  
Yarım 3.303 3.337 -24,00  
Çeyrek 1.654 1.668 -12,00  
Gümüş.Ons 21,44 21,47 -0,21  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 -0,06  
B. Petrol 118 118 -0,74  
Seans Raporu 13:35
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