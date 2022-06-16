***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037640
BIST
13:372.503
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -28,42
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.502
13:3717,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:3718,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:371.014,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.014,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:35
|YGGYO
|22,38
|14.446.771
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,79
|2.931.498
|% 9,52
|
|TSGYO
|4,84
|103.711.705
|% 8,76
|
|UFUK
|72,50
|8.307.335
|% 8,21
|
|DOAS
|80,80
|100.199.381
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|HEDEF
|6,80
|12.680.141
|% -5,03
|
|FONET
|14,18
|96.115.450
|% -4,38
|
|ENKAI
|18,05
|233.464.263
|% -3,84
|
|TIRE
|19,62
|33.341.716
|% -3,73
|
|THYAO
|47,92
|2.913.166.625
|% -1,07
|
|SASA
|46,38
|1.826.583.807
|% 3,71
|
|EREGL
|30,02
|1.520.169.420
|% 0,20
|
|SISE
|21,52
|843.843.674
|% -1,28
|
|KRDMD
|13,29
|611.879.278
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,69
|419.415.176
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,60
|231.507.656
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,03
|280.310.877
|% -1,95
|
|ODAS
|2,97
|202.224.203
|% 1,37
|
|TSKB
|2,13
|138.635.054
|% -0,93
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3084
|17,3147
|% 0,45
|
|Euro
|18,0267
|18,0581
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9866
|21,0918
|% 0,39
|
|Frank
|17,5846
|17,6906
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5982
|4,6213
|% 0,47
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-13,11
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|6.747
|6.849
|9,00
|
|Tam
|6.727
|6.824
|-47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.337
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,74
|