***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037641
BIST
15:012.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -43,92
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
15:0117,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0870
|Açılış
|: 17,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
15:0118,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
15:011.013,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.013,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:59
|YGGYO
|22,38
|14.743.888
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|UFUK
|73,00
|9.248.849
|% 8,96
|
|TSGYO
|4,82
|120.551.536
|% 8,31
|
|GLBMD
|6,66
|3.678.600
|% 7,42
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,88
|108.005.560
|% -6,41
|
|HEDEF
|6,78
|14.059.122
|% -5,31
|
|TIRE
|19,35
|44.576.274
|% -5,05
|
|RTALB
|15,02
|42.210.422
|% -4,94
|
|THYAO
|47,54
|3.805.348.333
|% -1,86
|
|SASA
|46,04
|2.433.230.927
|% 2,95
|
|EREGL
|29,42
|2.135.767.035
|% -1,80
|
|SISE
|21,24
|1.320.154.620
|% -2,57
|
|KRDMD
|13,13
|910.477.155
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,55
|399.164.798
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,65
|635.540.224
|% -2,31
|
|DOHOL
|3,94
|485.966.517
|% -4,14
|
|TSKB
|2,11
|231.985.495
|% -1,86
|
|ISCTR
|4,58
|481.347.521
|% -3,98
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3165
|17,3232
|% 0,50
|
|Euro
|18,0326
|18,0621
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9620
|21,0671
|% 0,28
|
|Frank
|17,6028
|17,7089
|% 2,01
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% 0,55
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-9,61
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|6,00
|
|Tam
|6.729
|6.825
|-46,00
|
|Yarım
|3.304
|3.338
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,10
|
Seans Raporu
14:59
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-
15:14FONET
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 518, 094 adet işlem
-
15:12TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 250, 442 adet işlem
-
15:11TIRE
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 19.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 665 adet işlem
-
15:09TIRE
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 922 adet işlem
-
15:08FONET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 487, 135 adet işlem