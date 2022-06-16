***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037642
BIST
12:412.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -16,02
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.511
12:4117,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:4118,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0694
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:411.019,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.019,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:41
|YGGYO
|22,38
|14.391.850
|% 9,92
|
|UFUK
|72,70
|6.930.381
|% 8,51
|
|DOAS
|81,45
|84.657.852
|% 7,52
|
|TETMT
|259,70
|17.329.400
|% 6,70
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|HEDEF
|6,74
|11.541.504
|% -5,87
|
|FONET
|14,07
|89.458.180
|% -5,12
|
|TIRE
|19,50
|29.528.525
|% -4,32
|
|THYAO
|47,88
|2.638.382.171
|% -1,16
|
|SASA
|46,26
|1.682.927.965
|% 3,44
|
|EREGL
|30,06
|1.386.169.005
|% 0,33
|
|SISE
|21,58
|762.924.997
|% -1,01
|
|KRDMD
|13,30
|569.073.352
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,66
|374.361.750
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,60
|192.563.895
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|191.811.347
|% 1,02
|
|THYAO
|47,88
|2.638.382.171
|% -1,16
|
|DOHOL
|4,06
|221.925.968
|% -1,22
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3077
|17,3178
|% 0,46
|
|Euro
|18,0506
|18,0890
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9259
|21,0308
|% 0,10
|
|Frank
|17,6002
|17,7062
|% 2,00
|
|Riyal
|4,5995
|4,6226
|% 0,50
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,59
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.893
|53,00
|
|Tam
|6.767
|6.865
|-6,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,82
|