***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037643
BIST
14:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -55,65
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.471
14:0517,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0866
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:0518,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0439
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:051.012,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:05
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|EUREN
|25,44
|162.702.542
|% 6,71
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|TSGYO
|4,74
|114.072.774
|% 6,52
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,01
|101.008.685
|% -5,53
|
|HEDEF
|6,80
|13.511.675
|% -5,03
|
|TIRE
|19,37
|35.432.292
|% -4,96
|
|RTALB
|15,03
|37.916.477
|% -4,87
|
|THYAO
|47,52
|3.368.137.767
|% -1,90
|
|SASA
|45,72
|2.102.858.937
|% 2,24
|
|EREGL
|29,28
|1.884.351.200
|% -2,27
|
|SISE
|21,14
|1.095.524.942
|% -3,03
|
|KRDMD
|13,04
|759.763.226
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,56
|337.151.554
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,60
|536.866.116
|% -3,36
|
|DOHOL
|3,96
|374.905.787
|% -3,65
|
|TSKB
|2,08
|192.989.144
|% -3,26
|
|ODAS
|2,93
|245.730.896
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,70
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.729
|6.825
|-46,00
|
|Yarım
|3.304
|3.338
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,48
|
Seans Raporu
14:05
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-
14:18FONET
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 009, 240 adet işlem
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 32 kaybederek (% -2.49 ) 2, 709
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
14:17XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 21, 013.00 milyon TL de
-
14:15DOBUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 032 adet işlem