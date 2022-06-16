***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:11
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037646
BIST
12:392.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -17,06
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.511
12:3917,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0785
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
12:3918,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
12:391.019,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.019,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler12:35
|YGGYO
|22,38
|14.391.850
|% 9,92
|
|TETMT
|260,80
|17.274.039
|% 7,15
|
|EUREN
|25,48
|123.811.697
|% 6,88
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|COSMO
|9,56
|29.971
|% 6,22
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|HEDEF
|6,77
|11.310.653
|% -5,45
|
|FONET
|14,09
|89.216.617
|% -4,99
|
|ULAS
|2,96
|1.299.681
|% -4,52
|
|THYAO
|47,84
|2.579.106.162
|% -1,24
|
|SASA
|46,28
|1.657.837.020
|% 3,49
|
|EREGL
|30,04
|1.366.125.909
|% 0,27
|
|SISE
|21,56
|756.239.561
|% -1,10
|
|KRDMD
|13,29
|564.105.908
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,67
|374.228.042
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,59
|192.447.859
|% -0,38
|
|ODAS
|2,96
|190.690.927
|% 1,02
|
|SKBNK
|1,14
|61.902.268
|% 0,00
|
|TSKB
|2,13
|116.466.815
|% -0,93
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3091
|17,3183
|% 0,47
|
|Euro
|18,0551
|18,0852
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9243
|21,0292
|% 0,10
|
|Frank
|17,5992
|17,7052
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5993
|4,6223
|% 0,49
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.893
|53,00
|
|Tam
|6.769
|6.866
|-5,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,57
|