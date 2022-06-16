***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 12:11
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey-3 Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037644
BIST
13:342.506
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -25,21
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.505
13:3417,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0734
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:3418,0550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:341.014,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.014,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YGGYO
|22,38
|14.446.771
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,84
|102.729.538
|% 8,76
|
|GLBMD
|6,74
|2.880.711
|% 8,71
|
|UFUK
|72,00
|8.269.914
|% 7,46
|
|EUREN
|25,46
|151.229.463
|% 6,80
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|HEDEF
|6,80
|12.680.141
|% -5,03
|
|FONET
|14,09
|95.419.876
|% -4,99
|
|ENKAI
|18,05
|233.033.822
|% -3,84
|
|TUKAS
|13,71
|83.600.188
|% -3,79
|
|THYAO
|47,86
|2.897.229.250
|% -1,20
|
|SASA
|46,34
|1.825.352.306
|% 3,62
|
|EREGL
|30,02
|1.518.983.095
|% 0,20
|
|SISE
|21,52
|842.404.849
|% -1,28
|
|KRDMD
|13,30
|610.800.232
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,68
|419.000.730
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,60
|231.500.081
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,03
|279.452.503
|% -1,95
|
|ODAS
|2,96
|202.110.682
|% 1,02
|
|TSKB
|2,13
|136.361.529
|% -0,93
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3078
|17,3111
|% 0,43
|
|Euro
|18,0213
|18,0550
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,9656
|21,0708
|% 0,29
|
|Frank
|17,5958
|17,7018
|% 1,97
|
|Riyal
|4,5986
|4,6216
|% 0,48
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,81
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|4,00
|
|Tam
|6.733
|6.830
|-41,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,54
|