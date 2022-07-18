***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 11:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Tefas 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045692
BIST
12:112.438
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 55,98
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.442
En Düşük
2.402
12:1117,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1024
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
12:1117,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7708
En Düşük
17,4486
12:11967,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,52
|Açılış
|: 967,39
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,74
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler12:11
|RTALB
|9,24
|101.762.280
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|113.086.475
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.131.517
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|TMSN
|34,16
|152.435.100
|% 9,00
|
|GESAN
|47,58
|156.653.145
|% -7,52
|
|PINSU
|5,89
|24.630.405
|% -5,61
|
|SILVR
|20,84
|51.850.102
|% -5,44
|
|SMRTG
|30,18
|94.168.854
|% -4,19
|
|ORGE
|9,46
|17.557.722
|% -3,76
|
|THYAO
|48,72
|1.403.018.500
|% 1,63
|
|EREGL
|27,30
|955.693.584
|% 5,16
|
|TUPRS
|240,50
|466.328.854
|% 5,58
|
|SISE
|20,52
|463.485.774
|% 0,88
|
|SASA
|41,18
|408.299.327
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,98
|303.778.286
|% 1,02
|
|ODAS
|3,41
|317.758.081
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,31
|271.172.467
|% 3,11
|
|TSKB
|2,15
|105.065.999
|% 2,87
|
|AKBNK
|8,19
|288.105.320
|% 3,54
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4941
|17,5023
|% 0,59
|
|Euro
|17,7539
|17,7708
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,8473
|20,9519
|% 1,29
|
|Frank
|17,8775
|17,9852
|% 0,67
|
|Riyal
|4,6427
|4,6660
|% 0,50
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|13,15
|
|Altın Gr.
|967
|967
|11,26
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|37,00
|
|Tam
|6.586
|6.659
|-45,00
|
|Yarım
|3.200
|3.251
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,19
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,01
|