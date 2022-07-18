***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 11:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045693
BIST
11:252.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 46,11
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:2517,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0948
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4947
En Düşük
17,2771
11:2517,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1757
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:25966,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,51
|Açılış
|: 966,39
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ANGEN
|32,14
|73.489.472
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.927.963
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|RTALB
|9,15
|67.842.830
|% 8,93
|
|VAKKO
|16,11
|13.581.332
|% 8,12
|
|GESAN
|47,76
|133.375.212
|% -7,17
|
|PINSU
|5,85
|15.419.458
|% -6,25
|
|SILVR
|20,68
|48.195.846
|% -6,17
|
|DOBUR
|44,72
|3.874.971
|% -4,03
|
|ORGE
|9,51
|12.686.089
|% -3,26
|
|THYAO
|48,54
|1.134.692.820
|% 1,25
|
|EREGL
|26,94
|644.184.455
|% 3,78
|
|TUPRS
|239,30
|393.699.029
|% 5,05
|
|SASA
|41,04
|354.887.262
|% 3,48
|
|SISE
|20,60
|276.138.125
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,96
|268.196.244
|% 0,34
|
|ODAS
|3,39
|259.623.407
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,28
|196.053.498
|% 2,39
|
|TSKB
|2,14
|95.572.306
|% 2,39
|
|KRDMD
|10,63
|263.912.670
|% 3,81
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4794
|17,4947
|% 0,54
|
|Euro
|17,7070
|17,7271
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,8429
|20,9474
|% 1,27
|
|Frank
|17,8614
|17,9690
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6408
|4,6640
|% 0,46
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,63
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,51
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.595
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.204
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,54
|
Seans Raporu
11:25
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-
11:39XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 7, 929.00 milyon TL de
-
11:39BIZIM
Yüzde 7.28 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 645 adet işlem
-
11:36ASUZU
Yüzde 6.35 oranında artışla 187.70 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 466 adet işlem
-
11:35ASUZU
Yüzde 6.18 oranında artışla 187.40 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 124 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 712.00 milyon TL de