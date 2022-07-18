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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.07.2022 11:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045694


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,33% |  55,57
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.382  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 101.067.515 % 10,00  
ANGEN 32,14 111.647.246 % 9,99  
KLRHO 11,41 21.108.960 % 9,92  
UFUK 77,00 203.511 % 9,69  
TMSN 34,30 146.565.649 % 9,44  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 17,4941 17,4980 % 0,56  
Euro 17,7361 17,7530 % 1,15  
Sterlin 20,8391 20,9436 % 1,25  
Frank 17,8901 17,9979 % 0,74  
Riyal 4,6436 4,6669 % 0,52  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 11,87  
Altın Gr. 967 967 11,55  
Cumhuriyet 6.543 6.642 37,00  
Tam 6.589 6.663 -41,00  
Yarım 3.201 3.252 -13,00  
Çeyrek 1.605 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,97 0,25  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,19  
B. Petrol 104 104 2,61  
Seans Raporu 12:01
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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