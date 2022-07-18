***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 11:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045694
BIST
12:032.438
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,57
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.439
En Düşük
2.402
12:0317,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1027
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
12:0317,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2103
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7617
En Düşük
17,4486
12:03967,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,28
|Açılış
|: 967,16
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,74
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler12:01
|RTALB
|9,24
|101.067.515
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|111.647.246
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.108.960
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|TMSN
|34,30
|146.565.649
|% 9,44
|
|GESAN
|47,46
|154.505.973
|% -7,76
|
|SILVR
|20,70
|50.659.562
|% -6,08
|
|PINSU
|5,88
|23.339.653
|% -5,77
|
|SMRTG
|30,20
|91.411.611
|% -4,13
|
|ORGE
|9,48
|16.292.111
|% -3,56
|
|THYAO
|48,62
|1.318.096.381
|% 1,42
|
|EREGL
|27,28
|917.461.161
|% 5,08
|
|TUPRS
|240,00
|440.177.616
|% 5,36
|
|SISE
|20,50
|428.731.539
|% 0,79
|
|SASA
|41,16
|392.583.874
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,96
|292.075.758
|% 0,34
|
|ODAS
|3,41
|306.365.007
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,31
|261.317.666
|% 3,11
|
|TSKB
|2,16
|103.637.631
|% 3,35
|
|EREGL
|27,28
|917.461.161
|% 5,08
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4941
|17,4980
|% 0,56
|
|Euro
|17,7361
|17,7530
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8391
|20,9436
|% 1,25
|
|Frank
|17,8901
|17,9979
|% 0,74
|
|Riyal
|4,6436
|4,6669
|% 0,52
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|11,87
|
|Altın Gr.
|967
|967
|11,55
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|37,00
|
|Tam
|6.589
|6.663
|-41,00
|
|Yarım
|3.201
|3.252
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,61
|
Seans Raporu
12:01
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12:16BAGFS
Yüzde 6.99 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 803 adet işlem
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12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EKGYO, SISE
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12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 1 artarak (% 2.44 ) 2, 143
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12:14
BAGFS, ASUZU, TMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:14
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