***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 11:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 Tefas 1 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045695
BIST
12:042.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 58,37
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.442
En Düşük
2.402
12:0417,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0999
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
12:0417,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2063
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
12:04967,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,28
|Açılış
|: 967,16
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,74
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler12:02
|RTALB
|9,24
|101.303.043
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|111.875.311
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.113.170
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,30
|19.089.848
|% 9,40
|
|GESAN
|47,46
|155.062.182
|% -7,76
|
|SILVR
|20,76
|51.353.387
|% -5,81
|
|PINSU
|5,89
|23.460.053
|% -5,61
|
|SMRTG
|30,22
|92.167.275
|% -4,06
|
|ORGE
|9,48
|16.477.080
|% -3,56
|
|THYAO
|48,70
|1.343.785.996
|% 1,59
|
|EREGL
|27,30
|924.083.594
|% 5,16
|
|TUPRS
|239,80
|442.839.447
|% 5,27
|
|SISE
|20,52
|431.989.091
|% 0,88
|
|SASA
|41,20
|398.052.566
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,97
|292.389.502
|% 0,68
|
|ODAS
|3,41
|306.608.814
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,31
|263.606.520
|% 3,11
|
|TSKB
|2,16
|104.409.216
|% 3,35
|
|EREGL
|27,30
|924.083.594
|% 5,16
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4940
|17,5033
|% 0,59
|
|Euro
|17,7380
|17,7556
|% 1,16
|
|Sterlin
|20,8395
|20,9440
|% 1,25
|
|Frank
|17,8849
|17,9927
|% 0,71
|
|Riyal
|4,6435
|4,6668
|% 0,52
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,04
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.592
|6.672
|-32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|