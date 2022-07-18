***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 11:20
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 TEFAS 10 Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045697
BIST
11:332.433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 51,00
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.435
En Düşük
2.402
11:3317,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1035
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5034
En Düşük
17,2771
11:3317,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1682
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:33967,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,19
|Açılış
|: 967,06
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:31
|RTALB
|9,24
|86.289.846
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|74.198.320
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.947.166
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|OYAYO
|9,94
|1.976.714
|% 9,23
|
|GESAN
|47,80
|135.067.968
|% -7,09
|
|PINSU
|5,85
|16.375.729
|% -6,25
|
|SILVR
|20,78
|48.541.945
|% -5,72
|
|DOBUR
|44,68
|4.058.162
|% -4,12
|
|ORGE
|9,51
|12.888.516
|% -3,26
|
|THYAO
|48,52
|1.193.326.845
|% 1,21
|
|EREGL
|26,98
|680.240.294
|% 3,93
|
|TUPRS
|240,30
|408.576.913
|% 5,49
|
|SASA
|41,00
|363.103.330
|% 3,38
|
|ODAS
|3,41
|285.709.663
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,96
|269.335.602
|% 0,34
|
|ODAS
|3,41
|285.709.663
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,30
|204.875.741
|% 2,87
|
|TSKB
|2,15
|100.397.617
|% 2,87
|
|EREGL
|26,98
|680.240.294
|% 3,93
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4849
|17,4929
|% 0,53
|
|Euro
|17,7064
|17,7221
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8323
|20,9368
|% 1,21
|
|Frank
|17,8750
|17,9827
|% 0,66
|
|Riyal
|4,6415
|4,6648
|% 0,48
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,57
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,48
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.203
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,28
|