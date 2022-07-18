***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 13:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 2, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045730
BIST
17:432.447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 64,68
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.448
En Düşük
2.402
17:4317,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:4317,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2580
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:43961,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,64
|Açılış
|: 961,50
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:41
|RTALB
|9,24
|160.763.122
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|195.689.403
|% 9,94
|
|ARMDA
|157,00
|2.127.154
|% 9,94
|
|IMASM
|57,60
|14.946.012
|% 9,92
|
|KLRHO
|11,41
|63.443.630
|% 9,92
|
|GESAN
|47,14
|293.039.566
|% -8,38
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,40
|8.263.237
|% -6,87
|
|SILVR
|20,54
|69.244.791
|% -6,81
|
|SMRTG
|29,74
|157.808.387
|% -5,59
|
|THYAO
|49,60
|3.859.444.441
|% 3,46
|
|EREGL
|27,26
|1.477.865.122
|% 5,01
|
|SISE
|20,60
|1.380.134.679
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|980.770.725
|% 6,44
|
|SASA
|40,96
|931.737.186
|% 3,28
|
|ODAS
|3,47
|980.770.725
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|647.834.782
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|644.570.442
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|677.938.390
|% 4,42
|
|THYAO
|49,60
|3.859.444.441
|% 3,46
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4292
|17,4513
|% 0,30
|
|Euro
|17,7811
|17,7975
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,8980
|21,0028
|% 1,53
|
|Frank
|17,8412
|17,9487
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6310
|4,6542
|% 0,25
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,81
|
|Altın Gr.
|962
|962
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.514
|6.623
|-81,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,50
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56BRSAN
Yüzde 6.30 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 716 adet işlem
-
17:55DOCO
Yüzde 6.61 oranında artışla 1, 367.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 279 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 7 artarak (% 3.07 ) 2, 605
-
17:54XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 22, 548.00 milyon TL de
-
17:54KLKIM
Yüzde 7.09 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 882, 357 adet işlem