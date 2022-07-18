***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 13:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 2, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045734
BIST
16:072.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 58,22
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.443
En Düşük
2.402
16:0717,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1109
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:0717,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2131
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:07965,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,21
|Açılış
|: 965,08
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KLRHO
|11,41
|62.617.352
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.284.015
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,80
|263.783.418
|% 9,80
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|TMSN
|34,30
|259.787.112
|% 9,44
|
|GESAN
|47,48
|266.628.083
|% -7,72
|
|SILVR
|20,46
|64.169.734
|% -7,17
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.421.071
|% -6,65
|
|PINSU
|5,86
|42.903.111
|% -6,09
|
|THYAO
|49,44
|3.155.798.758
|% 3,13
|
|EREGL
|27,08
|1.229.190.102
|% 4,31
|
|SISE
|20,48
|1.056.076.519
|% 0,69
|
|SASA
|40,96
|857.821.994
|% 3,28
|
|ODAS
|3,49
|831.672.650
|% 7,06
|
|ODAS
|3,49
|831.672.650
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|580.795.521
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|563.492.155
|% 4,07
|
|TSKB
|2,15
|150.034.186
|% 2,87
|
|THYAO
|49,44
|3.155.798.758
|% 3,13
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5014
|17,5143
|% 0,66
|
|Euro
|17,7413
|17,7540
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8976
|21,0024
|% 1,53
|
|Frank
|17,8325
|17,9399
|% 0,42
|
|Riyal
|4,6484
|4,6717
|% 0,62
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,69
|
|Altın Gr.
|963
|963
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.609
|4,00
|
|Tam
|6.557
|6.627
|-77,00
|
|Yarım
|3.185
|3.235
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,36
|
Seans Raporu
16:05
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16:18RTALB
Yüzde 9.52 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 121, 676 adet işlem
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16:16BIZIM
Yüzde 8.83 oranında artışla 18.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 020, 962 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 3 artarak (% 2.55 ) 2, 145
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, IMASM, MAKIM
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16:14
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