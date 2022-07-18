***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 13:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 yıl Düzey 2, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045736
BIST
16:282.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 62,28
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.445
En Düşük
2.402
16:2817,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1091
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:2817,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:28966,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,87
|Açılış
|: 966,62
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MAKIM
|14,71
|174.761.380
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.716.973
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|95.548.656
|% 9,73
|
|TMSN
|34,36
|263.231.911
|% 9,64
|
|DOBUR
|43,10
|7.631.452
|% -7,51
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|GESAN
|47,86
|275.820.191
|% -6,98
|
|SILVR
|20,64
|65.273.561
|% -6,35
|
|PINSU
|5,86
|44.891.068
|% -6,09
|
|THYAO
|49,48
|3.268.689.125
|% 3,21
|
|EREGL
|27,22
|1.255.733.900
|% 4,85
|
|SISE
|20,60
|1.129.992.365
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|897.725.390
|% 6,75
|
|SASA
|40,98
|871.928.439
|% 3,33
|
|ODAS
|3,48
|897.725.390
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|585.185.866
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|582.403.633
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|625.865.620
|% 4,42
|
|TSKB
|2,14
|158.687.612
|% 2,39
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4997
|17,5090
|% 0,63
|
|Euro
|17,7793
|17,7876
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,9190
|21,0239
|% 1,64
|
|Frank
|17,8573
|17,9649
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6482
|4,6715
|% 0,62
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,31
|
|Altın Gr.
|966
|967
|10,75
|
|Cumhuriyet
|6.509
|6.608
|3,00
|
|Tam
|6.561
|6.637
|-67,00
|
|Yarım
|3.187
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,36
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42RTALB
Yüzde 9.17 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 687, 124 adet işlem
-
16:41MAKIM
Yüzde 9.94 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 414, 621 adet işlem
-
16:40IZFAS
Yüzde 6.44 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 297, 535 adet işlem
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 56 artarak (% 3.03 ) 2, 603
-
16:39
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DOBUR, GESAN