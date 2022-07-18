***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.07.2022 13:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 2, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045737
BIST
16:062.440
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 58,05
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.443
En Düşük
2.402
16:0617,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1144
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5143
En Düşük
17,2771
16:0617,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2026
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:06965,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,69
|Açılış
|: 965,56
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MAKIM
|14,71
|168.534.882
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.611.898
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.284.015
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,70
|263.472.671
|% 9,75
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|GESAN
|47,44
|266.566.290
|% -7,79
|
|SILVR
|20,48
|64.095.894
|% -7,08
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.345.937
|% -6,65
|
|PINSU
|5,85
|42.854.093
|% -6,25
|
|THYAO
|49,40
|3.148.570.950
|% 3,05
|
|EREGL
|27,08
|1.228.705.289
|% 4,31
|
|SISE
|20,48
|1.055.202.421
|% 0,69
|
|SASA
|40,92
|857.507.605
|% 3,18
|
|ODAS
|3,48
|811.251.549
|% 6,75
|
|ODAS
|3,48
|811.251.549
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|571.652.600
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|563.378.198
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|611.451.884
|% 4,30
|
|TSKB
|2,14
|150.032.033
|% 2,39
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5014
|17,5143
|% 0,66
|
|Euro
|17,7413
|17,7540
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8973
|21,0021
|% 1,53
|
|Frank
|17,8264
|17,9338
|% 0,38
|
|Riyal
|4,6484
|4,6717
|% 0,62
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,91
|
|Altın Gr.
|965
|965
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|7,00
|
|Tam
|6.562
|6.636
|-68,00
|
|Yarım
|3.188
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,84
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21TMSN
Yüzde 9.57 oranında artışla 34.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 749, 921 adet işlem
-
16:18RTALB
Yüzde 9.52 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 121, 676 adet işlem
-
16:16BIZIM
Yüzde 8.83 oranında artışla 18.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 020, 962 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 3 artarak (% 2.55 ) 2, 145
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, IMASM, MAKIM