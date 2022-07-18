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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.07.2022 13:24
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şebnem Kaya 17.05.2022 9 Yıl Düzey 2, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045739


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 160.969.996 % 10,00  
BIZIM 19,18 74.526.632 % 9,98  
ECILC 13,79 295.311.014 % 9,97  
ASUZU 194,10 419.541.374 % 9,97  
UFUK 77,20 3.331.517 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4472 17,4499 % 0,29  
Euro 17,7399 17,7814 % 1,31  
Sterlin 20,8941 20,9988 % 1,51  
Frank 17,8151 17,9224 % 0,32  
Riyal 4,6350 4,6582 % 0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.713 4,50  
Altın Gr. 962 962 5,82  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.518 6.625 -79,00  
Yarım 3.166 3.234 -31,00  
Çeyrek 1.588 1.616 -16,00  
Gümüş.Ons 18,87 18,89 0,18  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 0,15  
B. Petrol 106 106 4,51  
Seans Raporu 18:05
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